Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε 36 διαρρήξεις σε έναν μήνα (βίντεο)

Πίσω στη φυλακή η σπείρα που είχε ρημάξει και το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Θερμαϊκού .

Προφυλακίστηκαν, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ρημάξει περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με δεκάδες ληστείες και διαρρήξεις στο ενεργητικό της.

Λίγες μέρες πριν πέσουν στα χέρια της αστυνομίας οι έξι νεαροί που είχαν κάνει... επάγγελμα τις ληστείες και τις διαρρήξεις είχαν εισβάλει και στο σπίτι 33χρονης σε προάστιο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

"Την προηγούμενη Τρίτη εισέβαλαν στο σπίτι μου ....ότι έγινε έγινε μέσα σε μισή ώρα δεν μπήκαν από την κεντρική είσοδο πήδηξαν από ένα μαντρότοιχο που έχουμε πετρινο στο πλαϊ που υπάρχει και πυκνή βλάστηση οπότε το εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους εγώ γύρισα περίπου 10:00 κατάλαβα κατευθείαν ότι με έκλεψαν έχω ένα μπουφέ και στο πολύ μεγάλο με συρτάρια τα ανοιχτά όλα με το που μπήκα στο δωμάτιό μου βρήκα ένα πανικό σαν να είχε πέσει βόμβα μου πήραν κάποια αρκετά ακριβά ρολόγια κάποια άλλα κοσμήματα κυρίως δώρα συναισθηματικής αξίας", δήλωσε θύμα διάρρηξης.

Οι πέντε είχαν συλληφθεί και τον Ιούνιο του 2020 και είχαν προφυλακιστεί, καθώς είχαν διαπράξει τουλάχιστον 20 διάρρηξεις. Τον Μάρτιο που μας πέρασε αποφυλακίστηκαν και έπιασαν αμέσως δουλειά. Μέσα σε ένα μήνα έκαναν 36 διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες.

Η σπείρα είχε ρημάξει και το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Θερμαϊκού Από που άρπαξε τρόφιμα είχε εισβάλει και σε κατάστημα με είδη για κατοικίδια όπου μάλιστα οι κινήσεις τους είχαν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.



Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους σε ανακριτή υποστήριξαν πως δεν έχουν σχέση με τις συγκεκριμένες πράξεις. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως έχουν ενοχοποιηθεί λόγω της προγενέστερης δράσης τους.

"Πιστεύω ότι πήραν τους κατηγορούμενους από την προηγούμενη δικογραφία και τους βάφτισαν ως κατηγορούμενους στην συγκεκριμένη δικογραφία....", σημείωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Ευθύμιους Καυκόπουλος.

Οι πέντε επέστρεψαν σε γνωστά λημέρια καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι ένας αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

