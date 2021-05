Δωδεκανήσα

Ανδρουλάκης για εμβολισμό αυτοκινήτου στην Ρόδο: αστυνομικός και διοικητής είχαν κόντρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ότι υπάρχει «πίσω» από το πρωτοφανές περιστατικό, ο Πρόεδρος των Αστυνομικών Δωδεκανήσου. Πότε θα δώσει εξηγήσεις ο δράστης.

«Μας αιφνιδίασε και εμάς, είναι πρωτόγνωρο περιστατικό για την Ελλάδα, δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο των αστυνομικών στην περιοχή μας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Δωδεκανήσου, για τον εμβολισμό αυτοκινήτου διοικητή υπηρεσίας της Ρόδου από αυτοκίνητο αστυνομικού, υφισταμένου του.

Αναφορικά με τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος αμέσως μετά τον εμβολισμό, φέροντας το υπηρεσιακό του όπλο, πήγε στην υπηρεσία και έσπασε την πόρτα του γραφείου του διοικητή, τον οποίο αναζητούσε, ο Μανώλης Ανδρουλάκης είπε ότι «Κάποιοι συζητάνε για κάποιες μεταθέσεις, κάποιοι για κάποια Επιτροπή που ήταν να περάσει ο εν λόγω αστυνομικός. Ήταν μια επιτροπή για το αν θα μπορούσε να συνεχίσει να κρατά το όπλο. Οι αστυνομικοί περνάμε από τέτοιες επιτροπές συχνά. Όμως ότι και να ήταν, υπάρχουν διαδικασίες τυπικές που μπορεί να ακολουθήσει κάθε συνάδελφος», ενώ προσέθεσε ότι ακούγονται και πολλά σε επίπεδο φημών και κουτσομπολιού για άλλου είδους διαφορές των δύο ανδρών.

Όπως σημείωσε, «υπήρχε μια υπηρεσιακή αντιπαράθεση μεταξύ τους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το περιστατικό»

«Η υπόθεση ήδη έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και αύριο θα γίνει το δικαστήριο. Ο συνάδελφος έχει διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής και ότι είναι θα τα πει στο δικαστήριο και θα μάθουμε και εμείς και από την δίκη και από την ΕΔΕ τις απαντήσεις που περιμένουμε όλοι μας», επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φον Ντερ Λάιεν για Λευκορωσία: Επίθεση στη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Μαλαισία: Σύγκρουση συρμών του μετρό με εκατοντάδες τραυματίες (εικόνες)

Ανακαλύφθηκε μοναδικό ελληνικό λουλούδι που μυρίζει σαν ψόφιο έντομο