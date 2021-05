Σέρρες

Αρνητής κορονοϊού - Σέρρες : νέο μπλόκο στον οδηγό νταλίκας μετά την αποφυλάκιση (βίντεο)

Για στοχοποίηση του έκανε λόγο ο άνδρας, που δηλώνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να φορέσει μάσκα.

Αμετανόητος παραμένει ο οδηγός νταλίκας που βρέθηκε στη φυλακή για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. «Με έχουν βάλει στο μάτι» λέει μεταξύ άλλων ο ίδιος από τις Σέρρες και τονίζει ότι δεν πρόκειται να βάλει μάσκα ποτέ… Αυτή τη φορά δεν του επιβλήθηκαν κυρώσεις.

«Με έχουν βάλει στο μάτι, μολις με δουν αμέσως πάνω μου να πέσουν» εγραψε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ενώ λίγο νωρίτερα, είχε ξεκινήσει μια ζωντανή σύνδεση και βιντεοσκοπουσε όποιον έβλεπε στο δρόμο χωρίς μασκα. Πρόκειται για τον οδηγό που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί σε 60 μέρες φυλάκισης λόγω της άρνησής του να φορέσει μάσκα. Αποφυλακίστηκε την περασμένη Παρασκευή και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σε εκπομπή του Επιλογές TV. Αποκάλυψε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του Εισαγγελέα και ενός δημοσιογράφου για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης του, ενώ τόνισε ότι αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ότι στο δικαστήριο φορούσε μάσκα. Επίσης δηλώνει κάτοικος Γερμανίας και αρνητής του κορονοϊού. Όλα άρχισαν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν έπεσε η πρώτη «καμπάνα» των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας. Η δεύτερη πράξη που μαρτυρούσε απείθαρχη συμπεριφορά ήταν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με την απουσία του απαραίτητου χαρτιού μετακίνησης. Τότε επιβλήθηκαν άλλα 300 ευρώ στον οδηγό φορτηγού, ο οποίος και εκείνη τη φορά δέχθηκε επίπληξη καθώς αρνείτο να χρησιμοποιήσει τη μάσκα του.

Η τρίτη και φαρμακερή ήταν έξω από τη Νομαρχία Σερρών, όταν ο Δημήτρης Βογιατζής κυκλοφορούσε και πάλι χωρίς μάσκα, αγνοώντας τις σχετικές συστάσεις.

