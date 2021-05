Λακωνία

Με ναρκωτικά από την Σπάρτη γέμιζαν πιάτσες στην Αθήνα

Σπείρα που πουλούσε τον θάνατο και "χρυσάφιζε". Τρεις συλλήψεις.

Σπείρα, που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης, συλλαμβάνοντας τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 34 και 39 ετών, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες των ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν, οι τρεις συλληφθέντες διακινούσαν τους τελευταίους δύο μήνες ναρκωτικές ουσίες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 495 γραμμάρια ηρωίνης, οκτώ γραμμάρια κάνναβης, σπόροι κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας, ενώ στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκε επιπλέον ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους 37 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

