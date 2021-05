Λέσβος

AstraZeneca - Λέσβος: Αεροδιακομιδή 36χρονης με θρόμβωση

Νέο επεισόδιο με θρομβοπενία στο νησί, το οποίο θρηνεί για την 63χρονη γυναίκα που πέθανε λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της.

Στην Αθήνα χρειάστηκε να μεταφερθεί μια 36χρονης γυναίκα από τη Λέσβο, λόγω επιπλοκών που παρουσίασε 13 ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της Astrazeneca.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα εμφανίζει συμπτώματα θρομβοπενίας, γι αυτό και δόθηκε εντολή για την αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι υπέκυψε η 63χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης από την 1η Απριλίου, έπειτα από θρομβοεμβολικό επεισόδιο, λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό που καταγράφεται στη χώρα μας και που αποδίδεται επισήμως στον εμβολιασμό.





