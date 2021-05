Φθιώτιδα

Δομοκός: Έδειραν τον Γιάννη Δημητράκη μέσα στη φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας. Ποιος χτύπησε τον Γιάννη Δημητράκη.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο καταδικασμένος για ληστείες, και γνωστός αντιεξουσιαστής, Γιάννης Δημητράκης, το απόγευμα της Δευτέρας στις Φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο Δημητράκης χτυπήθηκε από 39χρονο Αλβανό βαρυποινίτη που εκτίει ποινή κάθειρξης για ανθρωποκτονία και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Δημητράκης διακομίσθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Φαίνεται , πάντως, μετά από 24 ώρες να διέφυγε τον κίνδυνο. Η πορεία της υγείας του θα δείξει εάν θα μεταφερθεί στον ειδικό θάλαμο - κελί στον 1ο όροφο του ΓΝ Λαμίας, καθώς τώρα νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική.

Ο 39χρονος Αλβανός οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Δικαστήρια Λαμίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την πράξη του και στη συνέχεια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης επέστρεψε στον Δομοκό.

ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύγχρονος “Χάτσικο” στην Αχαΐα: σκύλος ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου με τον τραυματία ιδιοκτήτη του!

AstraZeneca - Λέσβος: Αεροδιακομιδή 36χρονης με θρόμβωση

Προανακριτική για Παππά: Άγριος καυγάς Πολάκη - Καλογρίτσα