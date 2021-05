Μεσσηνία

Βόλος: Νεαρός και επίσημα γυναίκα με απόφαση Δικαστηρίου

Μια νέα σελίδα στην ζωή ενός νεαρού άνδρα από τον Βόλο άνοιξε το Ειρηνοδικείο, το οποίο έκανε δεκτή την αίτησή του για αλλαγή φύλου.

Δεκτό έγινε από το Ειρηνοδικείο Βόλου το αίτημα ενός νεαρού Βολιώτη για αλλαγή φύλου και είναι, πλέον, επίσημα γυναίκα.

Το ίδιο δικαστήριο έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια δύο ανάλογες αποφάσεις, ενώ από τις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τους ειρηνοδίκες πανελλαδικά, οι μισές αφορούν την αλλαγή φύλου από άνδρες σε γυναίκες και οι υπόλοιπες από γυναίκες σε άνδρες.

Ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση αλλαγής φύλου στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, η συνεδρίαση έγινε μυστικά στο ιδιαίτερο γραφείο Ειρηνοδικών στις 14 Απριλίου και η απόφαση εκδόθηκε εντός του Μαΐου. Ο άνδρας που έκανε την αίτηση γεννήθηκε στον Βόλο και η ληξιαρχική πράξη γέννησης αναφέρονταν σε αγόρι. Αποδείχτηκε όμως από την παιδική του ηλικία ότι παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (άρρενος προς θήλυ) δηλαδή ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο ο ίδιος βιώνει το φύλο του, δεν αντιστοιχεί στο φύλο που καταχωρήθηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά, με συνέπεια να βιώνει «δυσφορία γένους».

Ο τρόπος που βίωνε το φύλο του, από μικρή ηλικία, δεν αντιστοιχούσε στα βιολογικά χαρακτηριστικά του

Σύμφωνα με την απόφαση, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών βίωνε το φύλο του, δεν αντιστοιχούσε στα βιολογικά χαρακτηριστικά του οι δε επιλογές του ως προς την ένδυση, την υπόδηση, την επιλογή παιχνιδιών και φίλων και η προσωπική αίσθηση του σώματός του, ήταν κατά σαφή και πρόδηλο τρόπο σε θήλυ πρόσωπο, κάτι που είχαν αντιληφθεί οι συγγενείς του και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Ακόμη, ο άνδρας υποβάλλεται σε ορμονική αγωγή τα τελευταία χρόνια για να αποκτήσει δευτερογενή γυναικεία χαρακτηριστικά (αλλαγή τόνου φωνής, μείωση τριχοφυίας και ανακατανομή λίπους).

Επίσης, στην απόφαση αναφέρεται ότι η καταχώρησή του στα δημόσια έγγραφα με το πραγματικό του όνομα, προκαλεί δυσχέρειες και σύγχυση λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, με δυσμενείς επιπτώσεις για τον ίδιο και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Το Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με το magnesianews, αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και το έννομο συμφέρον του αιτούντος η αίτησή του να γίνει δεκτή και να δοθεί στον αιτούντα το γυναικείο φύλο , ως «θήλυ» ή «κορίτσι» και αποφασίζει το κύριο όνομα και το επώνυμό του θα πρέπει να αποδοθούν στο θηλυκό γένος με διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Ο Νόμος στον οποίο στηρίχτηκε η απόφαση είναι ο 4491/2017 για τη Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σύμφωνα με τον οποίο το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του και δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του (άρθρο 1).

Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.

Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας (άρθρο 2).

Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου – Προϋποθέσεις (άρθρο 3)

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα.

Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας για δύο (2) έτη, στην οποία μετέχουν: ένας παιδοψυχίατρος, ένας ψυχίατρος, ένας ενδοκρινολόγος, ένας παιδοχειρούργος, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας παιδίατρος, ως Πρόεδρος, άπαντες με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο.

Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.

Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου.

Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο εξής να αλλάξει μία φορά, με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Πηγή: magnesianews

