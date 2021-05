Μεσσηνία

Καλαμάτα: νεκροί σε τροχαίο δύο 20χρονοι (εικόνες)

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύματα δύο νέα παιδιά. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο 20χρονους σημειώθηκε χθες το βράδυ στο 21ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας-Τρίπολης, στο ύψος της περιοχής Άγιος Φλώρος Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας 20χρονος και επέβαινε ο συνομήλικός του εξετράπη, για άγνωστο ακόμα λόγο, από την πορεία του, εισήλθε σε γειτονικό χωράφι και στη συνέχεια προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο και τοίχο σπιτιού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα οι δύο 20χρονοι, ενώ προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

