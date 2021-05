Μαγνησία

Μαγνησία: Αστυνομικός δάγκωσε, έγδυσε και εγκατέλειψε τον ερωτικό αντίζηλο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπερνά κάθε φαντασία όσα ακολούθηκαν όταν ο αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι το θύμα φλερτάρει το κορίτσι του.

Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ένας άντρας, που σε ηλικία 23 ετών έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν αστυνομικό στη Μαγνησία, καθώς τον θεωρούσε ερωτικό του αντίζηλο.

Όλα ξεκίνησαν Φεβρουάριο του 2013, όταν το θύμα εργαζόταν με την 23χρονη τότε σύντροφο του αστυνομικού και σύντομα άρχισε να της στέλνει ερωτικά μηνύματα στο κινητό.

Όταν ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τι γινόταν, επεδίωξε να συναντήσει τον 23χρονο τότε νέο. Εκείνος δέχτηκε να πάει στο ραντεβού που κλείστηκε. Και οι δύο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του αστυνομικού, με στόχο να μιλήσουν στην κοπέλα.

Μόλις το θύμα μπήκε στο αμάξι του αστυνομικού, εκείνος οδήγησε το αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία, πρόσταξε τον 23χρονο να βγει έξω, να γδυθεί, τον δάγκωσε στη μύτη και το αυτί και τον εγκατέλειψε έχοντας καταστρέψει το κινητό του τηλέφωνο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε στον αστυνομικό φυλάκιση πέντε ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Το ποσοστό εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές δεν είναι ικανοποιητικό (βίντεο)

Καλαμάτα: νεκροί σε τροχαίο δύο 20χρονοι

Θεσσαλονίκη: “Πάλευε” με φίδι στο αυτοκίνητο για πέντε μέρες (βίντεο)