Φωτιά στο Αρχοντικό Λακωνίας

Πυρκαγιά σε δασική έκταση. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην "μάχη" της κατάσβεσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Αρχοντικού του δήμου Ανατολικής Μάνης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 2 Α/Φ.

