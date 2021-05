Χανιά

Χανιά: Θρίλερ με τον θάνατο ανήλικης σε παραλία (εικόνες)

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες των Αρχών για την αναζήτηση της 11χρονης.





Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες των Αρχών στα Χανιά για την αναζήτηση ενός κοριτσιού 11 ετών, που αναζητείτο από χθες όταν και δηλώθηκε στην Αστυνομία ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι του μετά από τον βραδινό του περίπατο.

Το απόγευμα της Τετάρτης το κορίτσι εντοπίσθηκε νεκρό σε βραχώδη ακτή κοντά στο μικρό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.

Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί διασώστες της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού που πραγματοποιούσαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου των Χανίων, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών χρησιμοποιήθηκε και drone.

To σημείο όπου βρέθηκε το κορίτσι έχει αποκλειστεί από τις Αρχές που ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Φωτογραφίες: zarpanews.gr

