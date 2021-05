Χανιά

Θάνατος 11χρονης στα Χανιά: Οι Αρχές αποκλείουν εγκληματική ενέργεια

Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων για τον θάνατο της ανήλικης.



Αποκλείσθηκε από τις Αρχές το ενδεχόμενο ο θάνατος του 11χρονου κοριτσιού από τα Χανιά που βρέθηκε το απόγευμα νεκρό σε βραχώδη ακτή κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Ταξίαρχος Γιώργος Λυμπινάκης που βρέθηκε στο σημείο, «έχει αποκλεισθεί η εγκληματική ενέργεια, αυτή είναι και η άποψη του ιατροδικαστή. Εξετάζονται τα αίτια της πτώσης».

Το άτυχο κορίτσι αναζητούσαν οι Αρχές από χθες το βράδυ, όταν και δηλώθηκε στην Αστυνομία ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι του στην περιοχή της Παρηγοριάς μετά από τον βραδινό του περίπατο.

Τελικά, το κορίτσι εντοπίσθηκε νεκρό και ανασύρθηκε από το σημείο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί διασώστες της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού που πραγματοποιούσαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου των Χανίων ενώ στο πλαίσιο των ερευνών χρησιμοποιήθηκε και drone.

Aμέσως μετά την εξαφάνιση της 11χρονης σήμανε συναγερμός, ενώ ενεργοποιήθηκε για τον εντοπισμό της ακόμα και «Tο Χαμόγελο του Παιδιού». Μάλιστα, αφού εξέφρασε την θλίψη του επιβεβαιώνοντας την τραγική κατάληξη της 11χρονης παρουσίασε αναλυτικά το χρονικό της εξαφάνισης «με την ευχή να μην υπάρξει άλλο παιδί με αυτό το τραγικό τέλος», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

