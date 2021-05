Πιερία

Κατερίνη - πτώση ΙΧ σε χαράδρα: η αδελφή της οδηγού μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μάνα και κόρη έμειναν για ημέρες εγκλωβισμένες μέσα στο αυτοκίνητο, σε βάθος δεκάδων μέτρων. Πώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν

«Έχει πολλά χρόνια που έχει πρόβλημα με το παιδί, χήρα είναι...», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η αδελφή της οδηγού που ανασύρθηκε σώα, μαζί με την κόρη της, από χαράδρα στην Κατερίνη, όπου είχαν πέσει με το αυτοκίνητο, πριν από τρεις ημέρες.

Όπως είπε η αδελφή της οδηγού, «Εγώ μίλησα μαζί της την Κυριακή, μου λέει “πάω βόλτα το παιδί, πάω βόλτα με την Κατερίνα”, δεν μου είπε που θα πάει. Και από κει και πέρα τη Δευτέρα μου λέει ο πατέρας μας “δεν πήρε η αδερφή σου τηλέφωνο”. Μου λέει “πάμε Θεσσαλονίκη να τις βρούμε”. Λέω “μπορεί να πήγανε σε κανένα γιατρό και να μην θέλουν να βρεθούμε”. Ήρθαμε εδώ πάνω (σημ: στην Θεσσαλονίκη), πήγαμε κατευθείαν στην Αστυνομία και έγιναν οι ενέργειες».

«Δεν είμαι στο μυαλό της μέσα. Τώρα με τον κορονοϊό κιόλας ήταν πιο κλεισμένη μέσα και είχε επηρεαστεί πιο πολύ», είπε η γυναίκα αναφερόμενη στην ψυχολογική κατάσταση της αδελφής της.

Σε ότι αφορά την κατάσταση στην οποία εντοπίστηκαν στην χαράδρα, σε βάθος δεκάδων μέτρων, ανέφερε ότι μάνα και κόρη «βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση. Η αδερφή μου καλά, αλλά η ανιψιά μου πολύ χάλια».

