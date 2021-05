Αιτωλοακαρνανία

Δικογραφία για μαθητή που “έσπασε” την καραντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν θετικός στον κορονοϊό αλλά... πήγε στο σχολείο.

Δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου

Ο 16χρονος, επιβεβαιωμένο κρούσμα covid -19, εντοπίστηκε στο σχολείο που φοιτά και έχοντας "σπάσει¨τον κατ΄οίκον περιορισμό, που του είχε επιβληθεί.

ΠΗΓΗ: PatrasTimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο 17χρονος στον Ερυθρό Σταυρό αποσωληνώθηκε

Θεσσαλονίκη: Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ αναστάτωσε τρία νοσοκομεία

Πειραιάς: Βρέθηκε ο σκελετός του Γάλλου χορευτή που είχε εξαφανισθεί