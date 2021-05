Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε βαγόνια στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν εγκαταλελειμμένα βαγόνια του τρένου, σε απόσταση «αναπνοής» από το Σταθμό. Ακύρωση δρομολογίων.

Τέσσερα εγκαταλελειμμένα βαγόνια που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του σταθμού του ΟΣΕ, τυλίχθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα βαγόνια, που βρίσκονται μόλις λίγα μέτρα από το σταθμό του ΟΣΕ, καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι πυροσβέστες πλησίασαν με δυσκολία το σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, όμως στις 6:30 περίπου υπήρξε αναζωπύρωση.

Στα βαγόνια έβρισκαν καταφύγιο αλλοδαποί, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος μέσα την ώρα της φωτιάς.

Λόγω της εγγύτητας στο Σταθμό, αναβλήθηκαν δρομολόγια, με πρώτο αυτό με προορισμό τη Λάρισα.

