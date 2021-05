Χανιά

Γιαγιά 11χρονης στον ΑΝΤ1: Καλύτερα να έθαβαν εμένα

Η γιαγιά της μικρής ο χαμός της οποίας έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο μιλά στο «Καλημέρα Ελλάδα». Τι λέει ο πυροσβέστης που την βρήκε. Η μητέρα και ο πατέρας της.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η γιαγιά της 11χρονης Ιωάννας, που βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τετάρτης στα Χανιά.

Η μητέρα του πατέρα της μικρής είπε πως «είναι πολύ πολύ οδυνηρός και δεν περνιέται εύκολα» και ευχήθηκε «αν έθαβαν εμένα δεν θα στεναχωριόμουν… να θάψω εγώ το εγγόνι μου; Να θάψω εγώ το εγγόνι μου; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Είναι ένα χαστούκι με δυο παλάμες, όχι με μία και με τρείς μπορώ να πω …αλλά δυστυχώς πλέον είναι αργά τα πράγματα δεν αλλάζουνε αυτή την στιγμή. Πρέπει να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον μας ο μπαμπάς , τον παππού , την γιαγιά να είμαστε μια γροθιά».

«Εγώ αυτή την στιγμή, θέλω πρώτα να ηρεμήσουμε , να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Εγώ βλέπω ότι έχασα την εγγόνα μου και είμαι τριπλά στεναχωρημένη», ανέφερε και είπε για τα αίτια του θανάτου της μικρής ότι, έγινε νεκροψία και η οικογένεια έχει το πόρισμα που «δεν δείχνει ούτε βιασμό», ενώ υπέθεσε ότι, «το παιδί παραπάτησε, ζαλίστηκε…».

Αιχμές άφησε και για τη μητέρα της μικρής, αφού την κατηγόρησε για το ότι, το παιδί «περιπλανιόταν» τη νύχτα κι εκείνη δήλωσε την εξαφάνιση το άλλο πρωί. «Βέβαια δεν ήμουν ούτε μπροστά ούτε να έβλεπα τι συμβαίνει και γιατί πήγε πρωί βράδυ..;», είπε σχετικά, ενώ την κατηγόρησε επιπλέον ότι, «δεν έπιασε το τηλέφωνο να πει ότι ‘αυτό το πράγμα συμβαίνει’ αλλά δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.

Έπρεπε να μας ειδοποιήσει έστω να βγούμε και εμείς λίγο να το ψάξουμε μπορεί να το είχαμε βρει , μπορεί να ζούσε , μπορεί να είχε χτυπήσει μπορούσε να ζούσε».

Η μητέρα δήλωσε πως η κόρη της έφυγε με καλή διάθεση από το σπίτι, την πήρε τηλέφωνο μια ώρα αργότερα κι όταν την ξαναπήρε αργότερα και δεν απάντησε, έψαξε να την βρει μαζί με τον ξάδελφό της. Tην εξαφάνιση δήλωσε το επόμενο πρωί.

Το παιδί βρέθηκε το άλλο πρωί σε απόκρημνη και δύσβατο σημείο από την Πυροσβεστική. Ο Κωνσταντίνος Μπόμπορης, που συμμετείχε στην επιχείρηση, δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι έβγαλαν τη σορό σε σημείο ώστε να μπορεί να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι, η 11χρονη έπεσε με τα πόδια και όχι με το κεφάλι, ενώ βάσει της αστυνομικής έρευνας, στο σημείο της πτώσης βρέθηκαν τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως η σακούλα με τα σνακ που φαίνεται να κρατά σε βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, τα ακουστικά του κινητού της, όχι όμως και η συσκευή του κινητού που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων.

Την ίδια ώρα, η δασκάλα που είχε παλιότερα στο σχολείο η μικρή δήλωσε πως στο παρελθόν ο πατέρας της Ιωάννας την είχε χτυπήσει, με αποτέλεσμα εκείνη να πάει στο νοσοκομείο και να αλλάξει σχολείο κι εκείνος να καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και να αποφυλακιστεί 1,5 χρόνο μετά.

Η ίδια η μητέρα της μικρής είπε πως, η Ιωάννα φοβόταν για τη ζωή της μητέρας της και ησύχασε μόνο όταν ο μπαμπάς της μπήκε στη φυλακή.

Οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

