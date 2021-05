Θεσσαλονίκη

Λεωφορεία του ΟΑΣΘ συγκρούστηκαν μεταξύ τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του λεωφορείου και μια γυναίκα. Τι υποστηρίζει η ΔΑΣ ΟΑΣΘ.

Τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο λεωφορείων του ΟΑΣΘ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Νέα Πολιτεία Ευόσμου και στην οδό Σμύρνης, λίγο πριν από τον τερματικό σταθμό των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ.

Μάλιστα, όπως λένε τα μέλη της ΔΑΣ ΟΑΣΘ, τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός και μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη ΔΑΣ ΟΑΣΘ, που κατήγγειλε το περιστατικό, οδηγός προσπάθησε τόσο με το φρένο όσο και με το χειρόφρενο να σταματήσει το όχημα, ωστόσο αυτό δεν ανταποκρινόταν με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το μπροστινό λεωφορείο.

Το ένα λεωφορείο χτύπησε στο πίσω μέρος άλλο λεωφορείο του ΟΑΣΘ, που εκείνη την ώρα ήταν σταματημένο στη στάση επί της οδού Σμύρνης.

Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ μια επιβάτιδα χτύπησε σοβαρότερα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να σπεύσει στο σημείο ασθενοφορο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Η κατάσταση της ωστόσο δεν ενέπνεε ανησυχία.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νικήτας Τσαρίδης, μέλος της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας.. Όπως είπε «τα λεωφορεία ειναι 23 ετών και ακόμα κυκλοφορούν». Παράλλληλα πρόσθεσε ότι «το λεωφορείο δεν είχε φρένα. Πήγαινε με μικρή ταχύτητα αλλιώς θα είχαμε περισσότερους τραυματισμούς». «Η συντήρηση έχει εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχουν αναλώσιμα και ανταλλακτικά», είπε μεταξύ άλλων, o κ. Τσαρίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

'Ελενα Παπαρίζου για body shaming: Στεναχωρήθηκα τόσο που …έφαγα ένα μπέργκερ

Συρία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ επανεξελέγη Πρόεδρος