Δωδεκανήσα

Ρόδος: Τουρίστρια έπεσε από ταράτσα βίλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει η 18χρονη τουρίστρια στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου της Ρόδου.

Στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου της Ρόδου νοσηλεύεται μια 18χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία ήρθε με την παρέα της στο νησί για διακοπές και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την ταράτσα βίλας, την οποία είχαν νοικιάσει και διέμεναν στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.

Το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα από το κέντρο έκτακτης ανάγκης (112) το οποίο έδινε το στίγμα στην περιοχή Βληχά. Η νεαρή βρέθηκε τραυματισμένη σοβαρά στο κεφάλι χωρίς τις αισθήσεις της. Την κλήση στο ΕΚΑΒ έκαναν τα υπόλοιπα μέλη της παρέας, που είχαν έρθει μαζί της στη Ρόδο για να περάσουν τις διακοπές τους. Κανείς δεν γνωρίζει κάτω από ποιές συνθήκες σημειώθηκε το θλίβερό περιστατικό. Αναμένεται να παρθούν καταθέσεις από τα υπολοιπα μέλη της παρέας.

Η νεαρή κοπέλα, μεταφέρθηκε λίγη ώρα μετά στο Νοσοκομείο της Ρόδου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρότατο τραύμα στο κεφάλι. Αμέσως αποφασίστηκε να μπει στο χειρουργείο, όπου οι αρμόδιοι γιατροί έδωσαν τη δική τους μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Η 18χρονη Γερμανίδα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου της Ρόδου ενώ το απόγευμα αναμένονταν να έρθουν από τη Γερμανία στη Ρόδο και οι γονείς της προκειμένου να βρεθούν δίπλα της στις κρίσιμες αυτές ώρες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ρόδου, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές έρευνες.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων από 16 Ιουνίου

“Αέρας” Χόλιγουντ στην Αθήνα

“Παπά – ΠΑΟΚ” στο “The 2Night Show”: Έχω κάνει μαζικές εξομολόγησεις ΠΑΟΚτζήδων