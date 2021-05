Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε μίνι μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν δεκάδες ευρώ και έγιναν... καπνός.

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, δύο άνδρες με την απειλή μαχαιριού, άρπαξαν από υπάλληλο 300 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Από την αστυνομία διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων από 16 Ιουνίου

“Αέρας” Χόλιγουντ στην Αθήνα

“Παπά – ΠΑΟΚ” στο “The 2Night Show”: Έχω κάνει μαζικές εξομολόγησεις ΠΑΟΚτζήδων