Λάρισα

Λάρισα: Έκρηξη σε αποστακτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Έκρηξη σημειώθηκε σε αποστακτήριο που βρίσκεται λίγο έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον δρόμο προς τον Τύρναβο.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δυο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για οκτώ τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν και οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 άνδρες, οι οποίοι κατόρθωσαν να σβήσουν άμεσα την φωτιά, όπως επίσης και πέντε ασθενοφόρα.



Μάλιστα το ένα εξ αυτών η Κινητή Ιατρική Μονάδα παρέμεινε αρκετή ώρα στον χώρο ελέγχοντας όλα τα παραβρισκόμενα άτομα για τυχόν προβλήματα κυρίως αναπνευστικά.

Φωτογραφίες: thessaliatv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαγιά 11χρονης στον ΑΝΤ1: Καλύτερα να έθαβαν εμένα

Ρόδος: Τουρίστρια έπεσε από ταράτσα βίλας

Ψηφιακό πιστοποιητικό – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα το ενεργοποιεί πριν την 1η Ιουλίου