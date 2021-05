Πιερία

Κατερίνη: Ανήλικοι είχαν “ρημάξει” διαμερίσματα στην βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Ξεπερνά τις 27.000 ευρώ η λεία τους.

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν χθες τρία άτομα, για κλοπές από οικίες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν χθες τρία άτομα, για κλοπές από οικίες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Πρόκειται για μία 19χρονη, τον ανήλικο αδερφό της, 16 ετών και έναν 17χρονο σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης στα δυτικά της πόλης, να επιβαίνουν ως οδηγός και συνοδηγός σε όχημα ιδιοκτησίας της 19χρονης. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν καλά κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στον χώρο αποσκευών του οχήματος, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, που είχαν κλαπεί νωρίτερα από διαμέρισμα σε περιοχή της Καβάλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι ανήλικοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη συνδρομή και της ημεδαπής γυναίκας η οποία εντοπίστηκε χθες σε περιοχή της Πιερίας και συνελήφθη, πραγματοποιούσαν συστηματικά κλοπές από οικίες, κυρίως τις πρωινές ώρες, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο των οικιών.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, με τη συνδρομή και των αστυνομικών των Τμημάτων Ασφαλείας Καβάλας, Εορδαίας και Κοζάνης, διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 10 έως 27 Μαΐου 2021, ενέχονται σε 10 διαρρήξεις διαμερισμάτων σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 27.450 ευρώ.

Συγκεκριμένα διέπραξαν:

3 κλοπές και 2 απόπειρες κλοπής από διαμερίσματα σε περιοχές της Κοζάνης,

3 κλοπές και 1 απόπειρα κλοπής από διαμερίσματα στην Καβάλα και

1 κλοπή από διαμέρισμα στην Κατερίνη.

Σε έρευνες στις οικίες των ανήλικων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, περίστροφο κρότου – αερίου, αεροβόλο πιστόλι, φορητός πομποδέκτης, μικροποσότητα κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης, κατασχέθηκαν μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας και το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Ο Μωυσής μας προέκυψε Ηρώδης

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Πως και που θα το χρησιμοποιούμε

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφατικό Σαββατοκύριακο, προσοχή στις υπερβολές (βίντεο)