Βόλος: Βλήμα από στρατιωτική άσκηση σκότωσε πρόβατα (βίντεο)

Απρόβλεπτη κατάληξη είχε στρατιωτική άσκηση στις Γλαφυρές.

Βλήμα του Στρατού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο ασκήσεων που διεξάγονται, χτύπησε κοπάδι με ζώα στις Γλαφυρές όταν έφυγε από τον στόχο του.

Το απόγευμα της Τετάρτης, σε στρατιωτική άσκηση στο πεδίο βολής των Γλαφυρών, ένα βλήμα έφυγε από τον στόχο του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει κοπάδι με ζώα και να τα σκοτώσει.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του, στάθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

