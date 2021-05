Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Την τράκαραν και την έκλεψαν

Με κινηματογραφικό τρόπο έδρασαν οι κακοποιοί, προκειμένου να αποσπάσουν την τσάντα μίας ηλικιωμένης.

Η 73χρονη κινούνταν με το όχημα της στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου. Δεν περίμενε με τίποτα αυτό που θα της συνέβαινε. Περίπου στις 19.20, οι τρεις δράστες έπεσαν σκόπιμα με το αυτοκίνητο τους στο Ι.Χ. της ηλικιωμένης.

Τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Η ηλικιωμένη βγήκε να δει και πριν καλά καλά καταλάβει τι συνέβη, ένας από τους δράστες την έσπρωξε, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει και της άρπαξε μία τσάντα με άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών.

