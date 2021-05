Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ταξί παρέσυρε νεαρούς σε μηχανάκι (εικόνες)

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή κινούνταν ανάποδα σε κεντρικό δρόμο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί, κινούνταν ανάποδα στην οδό Μακεδονικής Αμύνης, με αποτέλεσμα όταν βγήκε στην οδό Ολύμπου να παρασυρθεί από διερχόμενο ταξί, καθώς ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο ένας από τους δύο αναβάτες του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

