Γυναικολόγος στη Ρόδο: αγωγές εις βάρος γυναικών που τον μήνυσαν

Πέντε νέες αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία, εις βάρος ισάριθμων γυναικών που τον καταμήνυσαν, υπέβαλε ο 65χρονος γυναικολόγος μαιευτήρας ιατρός που διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ εκκρεμεί για την 9η Ιουνίου 2021 η λήψη απολογίας από τον κατηγορούμενο. Υπεραμύνεται της αθωότητάς του και διατείνεται ότι τα όσα υποστηρίζουν οι γυναίκες αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιατρός διατείνεται ότι εξέτασε συνολικά άνω των 30.000 γυναικών χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί ότι είχε εκτραπεί σε ανάρμοστες χειρονομίες ή συμπεριφορές.

