Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: καθημερινό φαινόμενο τα “κορονοπάρτι” (εικόνες)

Παρά τις εισαγγελικές παρεμβάσεις, οι φοιτητές συνεχίζουν απτόητοι τη διασκέδαση μέχρι πρωίας, καταστρατηγώντας και τα σχετικά μέτρα.

Μπορεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να διατάσσει τη μία έρευνα πίσω από την άλλη για τα κορoνοπάρτι στο ΑΠΘ όμως αυτό δεν πτοεί τους φοιτητές.

Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου η κατάσταση που επικρατούσε μπροστά από την Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ θύμιζε εποχές προ κορoνοϊού. Φοιτήτριες και φοιτητές διασκέδαζαν με την ψυχή τους.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που θα φορούσαν προστατευτική μάσκα. Το πάρτι δεν τελείωσε στις 00:30. Αρκετές ώρες αργότερα το κέφι «βαρούσε κόκκινο».

Πηγή: thestival.gr

