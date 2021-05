Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Σταθερό το ιικό φορτίο στα λύματα

Μετά από μία μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε έως τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, η τάση μέχρι και την πιο πρόσφατη μέτρηση είναι σταθεροποιητική.

Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα λύματα δείχνουν και οι τελευταίες ημερήσιες μετρήσεις, κατά την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Μετά από μία μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε έως τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, η τάση από τις 19 Μαΐου μέχρι και την πιο πρόσφατη μέτρηση της 27ης Μαΐου, είναι σταθεροποιητική, καθώς, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις μεταξύ των ημερών.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 26/05 και της Πέμπτης 27/05 είναι:

Μειωμένη οριακά (-14%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, της Δευτέρας, 24/05 και της Τρίτης, 25/05.

Μειωμένη κατά 29% σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης, 19/05 και Πέμπτης, 20/05.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.