Κορινθία

Κορινθία: μυστήριο με νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου

Πρόκειται για μια 45χρονη μητέρα δύο παιδιών. Έρευνες για τα αίτια θανάτου της.

(φωτό αρχείου)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κορινθία ο εντοπισμός μιας νεκρής γυναίκας, στην άκρη ενός κεντρικού δρόμου

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου της, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το πώς βρέθηκε η σορός της στο δρόμο.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες όσο προχωρά η έρευνα της Αστυνομίας η οποία είναι σε εξέλιξη αλλά και από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν 45 ετών και διέμενε στα Αθίκα. Ήταν χωρισμένη με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Πηγή: hlektra.gr

