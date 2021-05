Έβρος

“Μπλόκο” σε εμπόρους ηρωίνης στον Έβρο

“Ανθρωποκυνηγητό” σε δασώδη έκταση του Έβρου.

Στη σύλληψη αλλοδαπού, που μαζί με άλλους δύο άγνωστους δράστες θα περνούσαν στην Ελλάδα, μέσω Έβρου, πάνω από 20 κιλά ηρωίνης, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ορεστιάδας, καθώς και αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης της περιοχής.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί εντόπισαν στην εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, τον δράστη να έχει σταθμεύσει ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα στην άκρη του οδοστρώματος και δύο άγνωστους συνεργούς του, που εμφανίστηκαν πεζή στο σημείο, να τοποθετούν στο εσωτερικό του οχήματος δύο τσάντες με ναρκωτικά. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ενώ οι άλλοι δύο δράστες διέφυγαν σε παρακείμενη δασώδη έκταση και αναζητούνται.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του οχήματος, εντόπισαν τις δύο τσάντες που περιείχαν 70 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 21.593 γραμμαρίων, τις οποίες, όπως προέκυψε, εισήγαγαν οι παραπάνω δύο άγνωστοι δράστες από την Τουρκία στην Ελλάδα, μέσω του ποταμού Έβρου. Κατασχέθηκαν η ποσότητα ηρωίνης και δύο κινητά τηλέφωνα.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ορεστιάδας.

