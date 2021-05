Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Μηχανή έπεσε στην είσοδο μαιευτηρίου

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο οδηγός της μηχανής. Ερευνάται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή του Ηρακλείου το μεσημέρι του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία προσέκρουσε στην είσοδο μαιευτηρίου.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα.

Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 25 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, ενώ με τις έως τώρα πληροφορίες δεν έχει ξεκαθαρίσει αν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του ή αν υπήρξε εμπλοκή και άλλου οχήματος στο τροχαίο.

