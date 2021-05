Εύβοια

Αγωνία για 15χρονο: Νοσηλεύεται μετά από ανακοπή καρδιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 15χρονος

Σε νοσοκομείο της Αθήνας βρίσκεται διασωληνωμένος ένας 15χρονος από τη Χαλκίδα. Ο έφηβος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην πρωτεύουσα.

Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας το βράδυ της Πέμπτης, χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή της Δροσιάς όπου και διαμένει.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, οι γιατροί που ανέλαβαν τον νεαρό μαθητή διαπίστωσαν άμεσα ότι είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο 15χρονος σε νοσοκομείο της Αθήνας, συνοδεία αναισθησιολόγου, όπου και παραμένει, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί τη ζωή.

ΠΗΓΗ: eviathema.gr