Λαμία: πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία για τοποθέτηση βόμβας, αλλά…

Ήθελε να κάνει φάρσα στην Αστυνομία, αλλά τελικά κατέληξε με χειροπέδες.

Ήθελε να κάνει πλάκα, όμως υπολόγισε χωρίς...τους αστυνομικούς! Ο λόγος για έναν 46χρονο από κοντινή κοινότητα στην πόλη της Λαμίας, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης πήρε τηλέφωνο στο Κέντρο «100» και είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να ταυτοποιήσουν τον 46χρονο που τηλεφώνησε και έτσι το πρωί της επόμενης ημέρας δέχτηκε στο σπίτι την «επίσκεψη» των αστυνομικών οι οποίοι κατάφεραν να βρουν και το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η κλήση - φάρσα.

Ο 46χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

