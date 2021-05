Αχαΐα

Πάτρα: επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς που τους χάλασαν το γλέντι!

Η αστυνομία κλήθηκε για να επέμβει σε γλέντι με πυροβολισμούς στον αέρα, αλλά το πλήρωμα του περιπολικού δέχθηκε επίθεση.

Απίστευτες σκηνές με πυροβολισμούς, επιθέσεις σε περιπολικά και κυνηγητά διαδραματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, σε σπίτι στο Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας.

Όλα ξεκίνησαν όταν περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία για γλέντι που γινόταν παρουσία δεκάδων ατόμων , κατά τη διάρκεια του οποίου πυροβολούσαν στο αέρα.

Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί στην περιοχή και έγιναν αντιληπτοί από τους καλεσμένους, οι τελευταίοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Μάλιστα πολλοί άρχισαν να πετούν πέτρες στους ένστολους, ενώ άλλοι με ξύλα στα χέρια χτυπούσαν το περιπολικό!

Αμέσως ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και κατέφθασε ισχυρή αστυνομική δύναμη τόσο από άνδρες της ΟΠΚΕ, όσο και διμοιρία των ΜΑΤ. Ενώ το πλήρωμα του περιπολικού είχε απομακρυνθεί, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Στην θέα της αστυνομικής δύναμης οι δράστες εξαφανίστηκαν και ξεκίνησε κυνηγητό από τους αστυνομικούς για να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Για το πρωτοφανές περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί από τους μετέχοντες στα επεισόδια έχουν αναγνωστεί.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν ελαφρά δυο αστυνομικοί.

Πηγή: tempo24.news

