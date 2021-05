Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τον συνέλαβαν για μία κλοπή και προέκυψαν κι άλλες...

Έπιασαν "λαβράκι" οι άνδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάρου αφαίρεσε από ΙΧΕ αυτοκίνητο, ένα τσαντάκι που περιείχε το ποσό των 1.721 ευρώ, προχώρησαν άνδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Ο συλληφθείς, αφού αφαίρεσε το τσαντάκι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας έφερε αποτέλεσμα, καθώς ο ημεδαπός δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Από την έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι ο δράστης είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές από εργαζόμενες σε επιχειρήσεις, αφαιρώντας χρήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.