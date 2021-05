Δωδεκανήσα

Τήλος: Στον ΑΝΤ1 ο συνταξιούχος που δώρισε την περιουσία του στο νοσοκομείο Ρόδου

Ένας συνταξιούχος μάγειρας σε πλοία δώρισε ό,τι είχε και δεν είχε και μοιράζεται τη χαρά του στο «Καλημέρα Ελλάδα».

«Πάντα ήμουν αλληλέγγυος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνταξιούχος μάγειρας στα πλοία, Γιάννης Μανουσάκης από την Τήλο.

Ο κ.Μανουσάκης πήγε στο νοσοκομείο Ρόδου και διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε ο τομογράφος, λόγω του ότι έλειπαν κάποια εξαρτήματα. Ρώτησε, έμαθε και όταν του έδωσαν τα απαραίτητα στοιχεία, αγόρασε τα εξαρτήματα και όπως είπε, «σε δυο μέρες λειτουργούσε ο τομογράφος».

Στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι έλειπαν κρεβάτια από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Δεν δίστασε, αγόρασε και τα δύο κρεβάτια και τον εξοπλισμό τους και «γέμισε» τη ΜΕΘ.

«Δεν έδωσες και το σπίτι σου;», τον ρώτησε ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Δώρισα και το σπίτι μου, αλλά μετά θάνατον. Στο ορφανοτροφείο θηλέων στη Ρόδο», απάντησε ο κύριος Γιάννης, περιγράφοντας πώς τα κορίτσια του ορφανοτροφείου τον αποκαλούν «μπαμπά» κάθε φορά που τα επισκέπτεται.

«Και με τα λίγα ζούμε, θα δώσω κι αυτά που έχουν μείνει στο ιατρείο της Τήλου», συμπλήρωσε.

Η δήμαρχος Τήλου, από την πλευρά της, περιέγραψε πως στο ιατρείο του νησιού δεν υπάρχει ειδικευμένος, αλλά μόνο ειδικευόμενος γιατρός.

«Μου είπε να φέρει», σημείωσε αναφερόμενη στον κύριο Γιάννη και εξήγησε ότι, «δεν ήταν έτσι εύκολο που το περιγράφει», περιγράφοντας τη γραφειοκρατία.

Όπως είπε μάλιστα η ίδια, «υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός για την κάλυψη της θέσης του ειδικευμένου γιατρού στην Τήλο και διαπιστώσαμε ότι, η μισθοδοσία του ειδικευμένου είναι κατά 900 λιγότερα από ό,τι του ειδικευόμενου».

Στα…τυχερά, πάντως, του κ.Μανουσάκη και κυρίως όσων στηρίζει ήταν ότι, όταν είπε στον οδοντίατρο στη Ρόδο τι κάνει, εκείνος του είπε «έχεις δυο δόντια από μένα δώρο».

«Εύχομαι να μιμηθούν κι άλλοι αυτό που κάνω, γιατί αξίζει», κατέληξε ο κύριος Γιάννης από την Τήλο.

