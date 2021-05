Ηράκλειο

Χερσόνησος: τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Τον άτυχο Γερμανό βρήκε, χωρίς τις αισθήσεις του, η σύζυγός του.

Αναστάτωση επικρατεί από το πρωί στην Κρήτη, καθώς ένας τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο.

Ο άτυχος άνδρας από τη Γερμανία «έσβησε» στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, σε τουριστική περιοχή, στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Ο 69χρονος Γερμανός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Τον ίδιο βρήκε νεκρό η σύζυγός του, επιστρέφοντας στο δωμάτιο και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Πηγή: neakriti.gr

