Ρόδος: πατέρας και γιός σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και οι δυο επιβάτες του πέθαναν ακαριαία.

Φωτογραφία αρχείου

Θανατηφόρο τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο σημειώθηκε το πρωί στη Ρόδο, συγκεκριμένα στην περιοχή της κοινότητας Λάρδου της Νότιας Ρόδου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν οδηγός ημιφορτηγού (4Χ4) έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην περιοχή «Γλίστρα» στη Νότια Ρόδο, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός του δρόμου και να σκοτωθούν επιτόπου ο οδηγός και ο συνοδηγός σε αυτό.

Από τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προέκυψε ότι ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 63 και 22 ετών.

Στο σημείο βρίσκονται αρμόδιοι αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν με πολύ προσοχή όλα τα δεδομένα για να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα για το πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

