Κιλκίς: Εντοπίστηκε φορτηγό γεμάτο ινδική κάνναβη (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης έφερε από τη Βόρεια Μακεδονία ένας άνδρας.

Σχεδόν 167 κιλά κάνναβη εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, συλλαμβάνοντας τον 37χρονο αλλοδαπό οδηγό του.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Κιλκίς σταμάτησαν, το απόγευμα της Κυριακής, για έλεγχο το κλειστό φορτηγό το οποίο προηγουμένως είχε εισέλθει στο ελληνικό έδαφος, μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων.

Σε έρευνα που ακολούθησε με τη συνδρομή της «Ίριδας», του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας Ευζώνων, εντοπίστηκαν 92 συσκευασίες με κάνναβη, που ήταν καλά κρυμμένες κάτω από το δάπεδο του οχήματος.

Ο 37χρονος οδηγός, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Κιλκίς. Σε ένα από τα παραπάνω δέματα εντοπίστηκε, εξάλλου, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες και οκτώ φυσίγγια.

