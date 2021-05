Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ήπιε υγρό σαπούνι η κατηγορούμενη για τη δολοφονία του πρώην πεθερού της

Η 55χρονη κρατούμενη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Αναβλήθηκε η δίκη στο Κακουργιοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Κρατούμενη η οποία επρόκειτο να δικαστεί σήμερα στο Κακουργιοδικείο της Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του πρώην πεθερού της ήπιε άγνωστο υγρό (πιθανόν σαμπουάν) με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Αυτό κατέθεσε το πρωί αστυνομικός στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης όπου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η δίκη για την δολοφονία. Υπό αυτές τις συνθήκες οι δικαστές διέκοψαν τη διαδικασία για να λάβουν ενημέρωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα για την κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο κλήθηκε στις 8.50 το πρωί να παραλάβει την κρατούμενη από την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Κρατουμένων Δικαστηρίων στην περιοχή της Μενεμένης και την μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό ούτε η κατάσταση της υγείας της.



Η 55χρονη κρατούμενη κατηγορείται ότι σκότωσε με τηγάνι τον 85χρονο πρώην πεθερό της και τον μετέφερε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας για να αποδοθεί ο θάνατός του σε πτώση. Το έγκλημα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκε τον Ιούνιο του 2019, στο οροφοδιαμέρισμα όπου διέμενε το θύμα επί της οδού Αρμενοπούλου. Η 55χρονη συνταξιούχος δασκάλα, με ψυχιατρικό ιστορικό, φιλοξενούνταν σε δωμάτιο του ίδιου διαμερίσματος που της είχε παραχωρήσει ο πρώην σύζυγός της. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι είχε δυσαρεστήσει τον ηλικιωμένο και συχνά πυροδοτούνταν εντάσεις με την πρώην νύφη του.

Ο θάνατος του 85χρονου -ο οποίος χρησιμοποιούσε περιπατητήρα για τις μετακινήσεις του- αποδόθηκε σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το πτώμα του εντόπισαν ένοικοι της πολυκατοικίας στο κλιμακοστάσιο, μεταξύ 3ου και 4ου ορόφου.

