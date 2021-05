Βοιωτία

Λιβαδειά: Χειροπέδες σε 44χρονο για βιασμό ανήλικης

Είχαν γνωριστεί μέσω Instagram. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως υπήρξε συναίνεση από το ανήλικο κορίτσι.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ο 44χρονος κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της 15χρονης μαθήτριας. Είχαν γνωριστεί και συνομιλούσαν μέσω social media (Instagram). Το πρωί της 17ης Μαΐου, την ώρα του σχολείου, έφυγαν με το αγροτικό του αυτοκίνητο για να πάνε στον Βόλο και να δει ένα φίλο της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τη βίασε σε αγροτική περιοχή στην Τιθορέα. Στην επιστροφή, μάλιστα, φέρεται να τη θώπευε και να την απειλούσε ώστε να μην αποκαλύψει τίποτα.

Στη συνέχεια η μαθήτρια τον κατήγγειλε στην Αστυνομία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια σε βάρος του και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως υπήρξε συναίνεση από την ανήλικη. Κατασχέθηκαν τα κινητά του τηλέφωνα, ενώ κρατείται και θα απολογηθεί την Τρίτη.

