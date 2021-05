Θεσσαλονίκη

Βέροια: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τον θανατηφόρο βιασμό 44χρονης

Το γυμνό σώμα της γυναίκας είχε βρεθεί έξω σχολείο, το Μάρτιο του 2020.

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης δύο άνδρες, 51 και 47 ετών, που κατηγορούνταν για τον θάνατο 44χρονης, πέρσι τον Μάρτιο, στη Βέροια. Παρά την πρόταση της εισαγγελέως που ζητούσε να κηρυχθούν ένοχοι για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία (πράξη που επισύρει ποινή έως ισόβια κάθειρξη) οι δικαστές, τακτικοί και λαϊκοί, τους κήρυξαν αθώους, λόγω αμφιβολιών.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη του βιασμού, όπως τους απέδιδε το κατηγορητήριο, ενώ κατά την εκφώνηση της απόφασης δεν έγινε αναφορά στα αίτια του θανάτου. Ταυτόχρονα, όμως, αποφασίστηκε να διαβιβαστεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας για τη διερεύνηση τυχόν άλλων αξιόποινων πράξεων, όπως αυτή της έκθεσης.

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί ημίγυμνη από περίοικο στην άκρη περιφερειακού δρόμου, κοντά σε οικισμό Pομά. Από την ιατροδικαστή εξέταση προέκυψαν ευρήματα βίαιου ασφυκτικού θανάτου και ίχνη ερωτικής επαφής. Οι έρευνες της Ασφάλειας Βέροιας στράφηκαν στο ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον και τελικά συνελήφθησαν οι δύο άνδρες, που κατέστησαν κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι μαζί με την θανούσα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, εκείνη ηρωίνης και οι ίδιοι χασίς. Σύμφωνα με όσα απολογήθηκαν επέβαιναν σε αυτοκίνητο όταν διαπίστωσαν ότι η 44χρονη, που καθόταν στο πίσω κάθισμα, είχε χάσει τις αισθήσεις της, οπότε την άφησαν στο πρανές του δρόμου, αρνούμενοι ότι τη βίασαν προηγουμένως.

