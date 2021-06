Μαγνησία

Βόλος: καταδίωκε με μαχαίρι πρώην σύζυγο και πεθερό!

Ο 46χρονος για να αποφύγει τη σύλληψη, πήδηξε από τον πρώτο όροφο! Το "πλούσιο" παρελθόν του δράστη και ο εφιάλτης της οικογένειας.

Τρόμος για μια οικογένεια στον Βόλο! Ένας 46χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλου και ΟΠΚΕ για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απειλή φθορά ξένης ιδιοκτησίας, έργω εξύβριση και κατοχή ναρκωτικών.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η 37χρονη πρώην σύζυγός του, ο 64χρονος πρώην πεθερός του και ένας 49χρονος θείος της γυναίκας του, υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του για απειλή με μαχαίρι και οπλοκατοχή. Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και την Κυριακή τον εντόπισαν ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και μία ποσότητα κοκαΐνης βάρους 4,77 γρ.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο αδελφός του 46χρονου είχε υποβάλει αίτηση ακούσιας νοσηλείας του τον περασμένο Μάρτιο, αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Στις 13 Μαΐου που ήταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης άρχιζε να πετάει πράγματα πάνω από το σπίτι του στο δρόμο, συνελήφθη και αφού κρατήθηκε, την επόμενη μέρα δικάστηκε και έγινε νέα αίτηση ακούσιας νοσηλείας από τον αδελφό του.

Επειδή στην Ψυχιατρική του Νοσοκομείου Βόλου δεν υπήρχε κρεβάτι παραπέμφθηκε στην Ψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι γιατροί τον εξέτασαν και έκριναν ότι χρήζει νοσηλείας, καθώς πάσχει από σύνδρομο καταδίωξης και παραληρεί. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος έλεγε στους γιατρούς ότι βλέπει εξωγήινους και τον εξετάζουν «ιλουμινάτι».

Τελικά έμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική κλινική, αλλά το έσκασε και επέστρεψε στον Βόλο, μάλωσε με τον πεθερό του, τον απείλησε με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του θείου της πρώην συζύγου του, όπου απείλησε τη γυναίκα και τον 49χρονο ότι θα τους σκοτώσει μπροστά στα μάτια του παιδιού τους, που τρομοκρατήθηκε και άρχισε να κλαίει γοερά.

Στο μεταξύ ο 64χρονος πεθερός του ειδοποίησε την αστυνομία που κάποια στιγμή τον εντόπισε πιθανόν στο σπίτι του. Ο 46χρονος για να αποφύγει τη σύλληψη, πήδηξε από τον πρώτο όροφο, χωρίς να πάθει το παραμικρό, στη συνέχεια πήδηξε μια μάντρα εγκαταλειμμένου σπιτιού και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν μετά από υποδείξεις ηλικιωμένων γυναικών της γειτονιάς.

Ο 46χρονος κρατήθηκε το βράδυ της Κυριακής, χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου ζήτησε αναβολή για να δικαστεί σήμερα Τρίτη, ενώ μέχρι τότε, το Δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνει κρατούμενος, διότι απείλησε άνθρωπο με μαχαίρι.

