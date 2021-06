Μαγνησία

Βόλος: 88χρονος κατηγορείται για ζωοκτονία

Ένας ηλικιωμένος από το Βόλο θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορούμενου για δολοφονία ζώου.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου για ζωοκτονία θα καθίσει ένας 88χρονος από τον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς επειδή ο ηλικιωμένος άνδρας κατηγορείται ότι σκότωσε μία γάτα και ακολούθως αφού την έβαλε νεκρή μέσα σε πλαστική σακούλα, την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων του Δήμου.

Τον 88χρονο κατήγγειλαν γείτονές του οι οποίοι τον είδαν σκοτώνει το ζωάκι και ακολούθως να το πετά στον κάδο.

Ο ηλικιωμένος εκτός των ποινικών κυρώσεων που αντιμετωπίζει, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

