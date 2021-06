Ξάνθη

Καιρός - Ξάνθη: Κακοκαιρία με πλημμύρες και καταστροφές (βίντεο)

Το καλοκαίρι έκανε ποδαρικό στην Ξάνθη με κακοκαιρία. Ισχυρή καταιγίδα και χαλάζι μετέτρεψε τους δρόμους... σε ποτάμια και προκάλεσε καταστροφές στις καλλιέργειες.

Επιδεινώθηκε ραγδαία ο καιρός στην Ξάνθη. Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε την ακριτική πόλη, με έντονη καταιγίδα να μετατρέπει τους δρόμους σε ποτάμια και τα αυτοκίνητα να ντύνονται στα λευκά από χαλάζι!

Να σημειωθεί ότι χαλάζι έπεσε και πριν λίγα 24ωρα στην Ξάνθη, προκαλώντας καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή.

Σήμερα, Τρίτη (01.06.2021) την αρχική ηλιοφάνεια διαδέχτηκε βροχή, έντονη και ισχυρή. Μάλιστα, σημειώθηκε και χαλαζόπτωση ακόμη και μέσα στην πόλη.

Δείτε βίντεο από τους πλημμυρισμένους – σε χρόνο ρεκόρ – δρόμους της Ξάνθης:

Πηγή: xanthinea

