AstraZeneca - Κρήτη: Θρήνος στην κηδεία της Γλυκερίας που πέθανε από θρόμβωση (εικόνες)

Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο της 44χρονης Γλυκερίας, μητέρα τριών παιδιών. Τραγική φιγούρα ο σύζυγος.

Κλίμα οδύνης στο Ρέθυμνο στον ύστατο αποχαιρετισμό στην Γλυκερία. Η 44χρονη πέθανε μετά από σοβαρότατες επιπλοκές του εμβολιασμού της με το AstraZeneca.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας έγινε στον τόπο καταγωγής της, την Λοχριά Ρεθύμνου, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε προκειμένου να τη συντροφέψει στην τελευταία της κατοικία.

Τραγική φιγούρα ο σύζυγός της, ο οποίος με γραπτή του ανακοίνωση, είχε καταγγείλει την πολιτεία για τη συνέχιση της χορήγησης του εμβολίου της Astrazeneca, σε γυναίκες κάτω των 50 ετών.

Μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ, η 44χρονη Γλυκερία άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, πέθανε λίγες ημέρες αφότου εμφάνισε «το σπάνιο σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία που οφείλεται στο εμβόλιο AstraZeneca», όπως ανέφερε στην ενημέρωση της Δευτέρας (31.05.2021) η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα ήταν εγκεφαλικά νεκρή από τις 22 Μαΐου, ωστόσο σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα, έπρεπε να σταματήσουν να της χορηγούνται τα υποστηρικτικά φαρμακευτικά σκευάσματα ώστε αυτό να επιβεβαιωθεί και τυπικά.

