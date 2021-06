Χαλκιδική

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Συναγερμός για την εξαφάνιση άνδρα

Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 30/5/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Νεοχωρίου Χαλκιδικής, ο Αργυρός Φώτης, 44 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ενήλικου στις 31/5/2021 και άμεσα κινητοποίησε την ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» η οποία με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και εκπαιδευμένα σκυλιά επιχείρησε στην περιοχή εξαφάνισης μαζί με δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Παράλληλα με την ομάδα στην αναζήτηση βοήθησε και ειδικό drone του Οργανισμού που κάλυπτε εναέρια την περιοχή.

Σήμερα, 1/6/2021, και καθώς ο Αργυρός Φώτης συνεχίζει να αναζητείται, ο Σύλλογος το «Χαμόγελο του Παιδιού» προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου ατόμου κατόπιν αιτήματος των συγγενικών του προσώπων, καθώς έχουν περάσει αρκετές ώρες και ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αργυρός Φώτης έχει ύψος 1.68 μ., έχει 75 kg βάρος, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε κόκκινο καρό πουκάμισο, τζιν παντελόνι, αθλητικά γκρι παπούτσια και μαύρα γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

