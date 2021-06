Βοιωτία

Λιβαδειά - βιασμός 15χρονης: οι ισχυρισμοί του 44χρονου και η υπόθεση βιασμού το 2014 (βίντεο)

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα όσα υποστηρίζει ο πελάτης του. Ποιος έκανε την πρόταση της μεταφοράς και γιατί προφυλακίστηκε.

Σοκάρει η υπόθεση βιασμού που καταγγέλει μια 15χρονη από έναν 44χρονο σε διαδρομή με το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου από τη Λιβαδειά προς τον Βόλο. Ο εφιάλτης για την ανήλικη ξεκίνησε όταν ο 44χρονος προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο Βόλο για να δει το φίλο της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου, Αθανάσιος Παντρευτής, μίλησε το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και τόνισε ότι ο πελάτης του υποστηρίζει ότι η πρόταση για μεταφορά της κοπέλας έγινε από την ίδια και εκείνος δεν αρνήθηκε να την εξυπηρετήσει.

“Δυστυχώς οι συνομιλίες στο Instagram δεν είναι στη δικογραφία αλλά αναμένεται να προστεθούν. Από αυτές θα φανεί ποιος έκανε την πρόταση για τη μεταφορά” είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

“Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η καταγγελία έγινε τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, αφού έμαθε η μητέρα της ότι απουσίαζε μήνες από το σχολείο. Δεν ξέρω εάν η δικαιολογία για τη μεταφορά της στο βόλο, την ανάγκασε να φτιάξει μια τέτοια ιστορία” απάντησε ο κ. Παντρευτής σε ερώτηση γιατί μπορεί η ανήλικη να κατηγορεί αδίκως τον 44χρονο.

Παράλληλα, ο συνήγορος τόνισε ότι ο πελάτης του δεν γνώριζε την ηλικία του κοριτσιού. "Ο ισχυρισμός του είναι ότι δεν είχε το πραγματικό της όνομα στο Instagram, δεν είχε δηλώσει άλλα στοιχεία της ή την ηλικία της" είπε και πρόσθεσε ότι ο 44χρονος παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος του αλλά σε καμιά περίπτωση δεν αποδέχεται ότι υπήρξε σωματική βία.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι ο πελάτης του προφυλακίστηκε γιατί έδρασε επιβαρυντικά η απόφαση από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστηριο Θήβας για μια απόπειρα βιασμού το 2014 που δεν έχει τελεσιδικήσει.