Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: ξυλοκόπησαν νεαρό και τον άφησαν αιμόφυρτο

Άγρια επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ένας νεαρός στη Ναύπακτο. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο ίδιος, μια παρέα αποτελούμενη από έξι με εννέα άτομα, τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον αιμόφυρτο έξω από το σπίτι του!

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο νεαρός ήταν σε σοκ μετά τον τραυματισμό του και δεν μπορούσε να καταλάβει πού βρίσκεται.

Ο ίδιος ανήρτησε φωτογραφίες από τα χτυπήματα, καλώντας τους φίλους του να κάνουν κοινοποίηση.

Στο μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: "Αυτή είναι η Ελλάδα μας… Η χώρα μας… Αυτή που σας γέννησε και σας έκανε ένα μάτσο μ... Να μην ξέρετε τι θα πει σεβασμός… Να μην ξέρετε τι θα πει «έχω την επιλογή».. Καιρός να μάθετε λοιπόν ότι δεν σας χρειαζόμαστε για να υπάρξουμε. Να λυπάστε λοιπόν όχι για μένα αλλά για γονείς που αναθρέφουν ανθρώπους που γίνονται κάφροι".

Πηγή: npress.gr

