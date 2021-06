Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ελεύθερος ο άνδρας που τον κατήγγειλε 13χρονη για σεξουαλική παρενόχληση

Ο 47χρονος έχει υποβάλει μήνυση εις βάρος του πατέρα της 13χρονης. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.





Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κρίθηκε χθες μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ένας 47χρονος, που καταγγέλθηκε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μιας 13χρονης καθώς και για προσπάθεια μύησής της στην χρήση κάνναβης.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο καταγγελλόμενος Ροδίτης, πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, έχει υποβάλει μήνυση εις βάρος του πατέρα της 13χρονης, που τον κατήγγειλε για ασελγείς πράξεις.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους ισχυρισμούς του πατέρα αλλά και της ανήλικης διαψεύδει πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε.



Ο 47χρονος παρουσία της ποινικολόγου Αθηνών κ. Γιάννας Παναγοπούλου αρνήθηκε ως απολύτως ψευδή και αβάσιμα τα όσα ισχυρίστηκε ο πατέρας και το παιδί εις βάρος του.



Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι η ανήλικη κατέθεσε ότι οι αξιόποινες πράξεις εις βάρος της έλαβαν χώρα την 1-2 Οκτωβρίου, ενώ ο πατέρας της κατέθεσε ότι οι ίδιες πράξεις έλαβαν χώρα την 23-24 Σεπτεμβρίου, ενώ ισχυρίζεται ότι ο πατέρας «διάνθησε» με ισχυρισμούς την κατάθεσή του, που δεν προκύπτουν από την κατάθεση του παιδιού. Στο διάστημα που φέρεται να έχει διαπράξει τα καταγγελλόμενα αδικήματα, όπως ισχυρίζεται, ο ίδιος βρισκόταν στην οικία του με γείτονες τους οποίους και προτείνει ως μάρτυρες.



Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο πατέρας του ανήλικου παιδιού, που εκπροσωπείται από τον δικηγόρο κ. Στέλιο Αλεξανδρή, κατήγγειλε ότι ο τελευταίος, γείτονάς τους σε κατοικία της Μεσαιωνικής Πόλης στην Ρόδο, παρέσυρε το παιδί τους τον Οκτώβριο του 2020 στην οικία του και εκεί το θώπευσε στα απόκρυφά του σημεία.



Το παιδί ενημέρωσε τους γονείς του, που απευθύνθηκαν με την σειρά τους στις αρχές, ζητώντας τον κολασμό του 47χρονου.

Ο 57χρονος πατέρας του παιδιού κατήγγειλε ειδικότερα ότι ενώ το παιδί έπαιζε με την παρέα του και περί ώραν 21.30 επέστρεφε στο σπίτι του, ο γείτονας προφασίστηκε ότι την χρειάζεται για να τον βοηθήσει σε κάποια δουλειά, την οδήγησε στο σπίτι του και της προσέφερε να καπνίσει τσιγαριλίκι κάνναβης.



Το παιδί αρνήθηκε και τότε ασέλγησε εις βάρος του. Tο παιδί αντέδρασε και τράπηκε σε φυγή.



Το παιδί, μαθήτρια της δευτέρας γυμνασίου, ισχυρίστηκε ότι στις αρχές Οκτωβρίου 2020, περίπου, η παρέα του το άφησε περί ώραν 21.00 κοντά στο σπίτι της και τότε την φώναξε ο καταγγελλόμενος και της είπε να μεταβεί στο σπίτι του για να τον βοηθήσει.



Εντός της οικίας, της είπε να ανέβει στον πάνω όροφο που είχε επισκεφθεί και παλαιότερα, παίζοντας με τα παιδιά του.

Οταν ανέβαινε την ρώτησε, όπως ισχυρίζεται, αν είχε κάνει σεξ και το παιδί απάντησε αρνητικά, ενώ, όπως κατέθεσε, εξεπλάγη και ακολούθως ο 47χρονος επεδίωξε να ασελγήσει εις βάρος της.



Διατείνεται μάλιστα ότι την έσφιγγε στην αγκαλιά του και την ακούμπησε σε σημεία του σώματός της ενώ της προσέφερε να κάνει χρήση «χόρτου». Το παιδί έσπευσε να φύγει από το σπίτι, όπως ισχυρίζεται και κοντά στην πόρτα, όταν επεδίωξε να την αποτρέψει ο καταγγελλόμενος, τον κλότσησε στα γεννητικά του όργανα, ξεκλείδωσε και έφυγε.



Το παιδί ισχυρίστηκε ακόμη ότι πέντε μέρες μετά την είδε και της είπε «εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε», με αποτέλεσμα να φοβηθεί. Υποστήριξε ακόμη ότι την προσέγγισε και μέσω των social media και ότι «μπλόκαρε» τον λογαριασμό του.

