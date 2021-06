Δωδεκανήσα

Ρόδος: παρενόχληση και απειλές σε 3 αδερφές μέσω social media

Ο δράστης φέρεται να έχει υποκλέψει φωτογραφικό υλικό από τις καταγγέλλουσες, ενώ διατηρούσε δεσμό με άλλη αδελφή απο την πολύτεκνη οικογένεια τους.

Μια νέα υπόθεση αισχρού bullying εις βάρος τριών κοριτσιών και μάλιστα αδελφών, με την χρήση του διαδικτύου και των social media, με υπόλογο και σε ποινική έρευνα έναν άντρα, απασχόλησε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Το δικαστήριο με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε απαγόρευσε στον καταγγελλόμενο να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των είκοσι μέτρων την κατοικία των αιτούντων και τον υποχρεώνει να παραλείπει στο μέλλον κάθε παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς τους, με εξυβρίσεις, απειλές, επιθέσεις λόγω και έργω, παρενοχλήσεις αυτών με οποιοδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά μέσω μηνυμάτων (γραπτών ή προφορικών) σε κινητό τηλέφωνο ή μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω τρίτων ή με άλλο τρόπο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής.

Απειλεί μάλιστα σε βάρος του χρηματική ποινή 500 ευρώ, για κάθε παραβίαση των προαναφερομένων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του δικαστηρίου προσέφυγαν οι γονείς και οι τρεις κόρες οικογένειας της Ρόδου κατά του ημεδαπού.

Η πολύτεκνη οικογένεια αποτελείται από δυο ακόμη κορίτσια εκ των οποίων η μια διατηρεί δεσμό με τον καταγγελλόμενο.

Ο τελευταίος φαίνεται να ασχολείται συστηματικά με το διαδίκτυο και μάλιστα με το deep και dark web και να παρενοχλούσε ποικιλόμορφα τα κορίτσια τα οποία τον υποψιάστηκαν, τον κατήγγειλαν και κατέληξε στην ταυτότητα του μέσω ηλεκτρονικών ιχνών που διακριβώθηκαν, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η οικογενειακή γαλήνη και ηρεμία της οικογένειας κλονίστηκε, όπως επεσήμαναν, από αδικοπρακτικές συμπεριφορές και διαδοχικές προσβολές της προσωπικότητάς τους από τον καταγγελλόμενο ο οποίος απέστειλε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης instagram σχόλια υβριστικά και σεξουαλικά επί τριήμερο, στην μια κόρη και μηνύματα με αισχρό περιεχόμενο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Του αποδίδεται μάλιστα ότι δημιούργησε στο instagram, προφίλ με το όνομά της και με φωτογραφία της εικονικό, ενώ το ίδιο έκανε και σε αδελφή της.

Φέρεται να υπέκλεψε φωτογραφικό υλικό μιας άλλης και να την απειλούσε ενώ καταγγέλθηκε μέχρι και για πρόκληση επικίνδυνων φθορών σε αυτοκίνητά τους.

Καταγγέλθηκε ακόμη ότι υπέκλεψε και έκανε χρήση φωτογραφικού τους υλικού το οποίο διακίνησε με αισχρά σχόλια, ότι απειλούσε πως είχε αφαιρέσει όλα τα προσωπικά τους στοιχεία από το cloud τους, και ότι απειλούσε και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

